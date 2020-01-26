Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек в Слуцком районе

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Ленино Слуцкого района произошло возгорание дома, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Следственном комитете.

В результате тушения пожара были обнаружены без признаков жизни 55-летний хозяин дома и его 44-летний знакомый, который накануне приехал из столицы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Рассматриваются все версии произошедшего, из приоритетных причин пожара – неосторожное обращение с огнем. Все обстоятельства и причины произошедшего будут установлены по результатам назначенных экспертиз и проверочных мероприятий.-0-