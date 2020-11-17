Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужа и жены в Барановичах

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17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах устанавливают обстоятельства гибели супругов, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Родителей с признаками насильственной смерти дома обнаружил сын днем 16 ноября. Мужчина обратился в милицию.
"Следователи осмотрели место происшествия. Изъяты предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Допрашиваются родственники погибших и соседи, выясняются иные обстоятельства случившегося. Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинских экспертиз", - сообщили в СК.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство двух лиц) Уголовного кодекса. Окончательную правовую оценку ситуации следователи дадут по результатам расследования.-0-