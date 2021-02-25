25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины и женщины в Бресте. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По предварительной информации, днем 24 февраля жительнице Бреста позвонили, чтобы сообщить, что ее дочь в этот день не вышла на работу. Не дозвонившись до нее, мать обратилась в милицию", - рассказали в СК.

При проведении поисковых мероприятий тела 48-летней брестчанки и ее 45-летнего знакомого были обнаружены по месту его жительства. Предположительно, их смерть наступила в результате отравления угарным газом от печи, находящейся в помещении.

По данному факту Брестским МОСК проводится проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы. "В целях обеспечения личной безопасности будьте внимательны и осторожны при эксплуатации печей и газового оборудования", - добавили в ведомстве.-0-