26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Любанском районе, сообщили БЕЛТА в СК.

"25 ноября проезжавший мимо местный житель обнаружил в кювете на дороге тело мужчины, придавленное повозкой. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Во время первоначальных следственных действий установлено, что 53-летний водитель гужевого транспорта не справился с управлением и съехал в кювет, где телега опрокинулась и придавила мужчину. По предварительной информации, он был пьян", - рассказали в СК.

Следователи осмотрели место происшествия, зафиксирована следовая картина, изъяты необходимые предметы и объекты, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются возможные очевидцы произошедшего.

Любанский РОСК проводит проверку.-0-