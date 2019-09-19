19 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели парня на пожаре в Ветке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал СК Беларуси.

Возгорание произошло сегодня около четырех часов утра.

По предварительным данным, вечером 18 сентября в дачном доме компания из нескольких человек распивала спиртные напитки. "Ночевать в доме остались трое гостей - молодые люди 27, 20 и 17 лет. После возникновения пожара 20-летний парень вынес из огня двоих знакомых, затем вернулся в горевший дом, где и погиб. Предположительно, он решил, что там оставался еще кто-то ", - пояснили в СК.

Фото из Telegram-канала СК Беларуси

27-летний мужчина госпитализирован в учреждение здравоохранения. Он также возвращался в дом, пытаясь спасти 20-летнего знакомого.

После ликвидации пожара сотрудники МЧС и следователи совместно со специалистами ГКСЭ осмотрели место происшествия. Опрашиваются местные жители, устанавливаются очевидцы трагедии. Назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и генетическая.

Проверку по данному факту проводит Ветковский РОСК.