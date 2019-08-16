Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка в Поставском районе

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели двухлетнего ребенка в Поставском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, 15 августа около 17 часов жительница одной из деревень вместе с сыном пришла в гости к родственнице, которая проживает в соседней деревне. Пока женщина общалась со знакомыми, мальчик играл на приусадебном участке. В какой-то момент он исчез из виду, мать вместе со знакомыми и соседями стали его искать. Около 19 часов обнаружили ребенка в реке, которая находится примерно в 200 м от дома, без признаков жизни.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Опрошены родственники и соседи. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительная причина гибели ребенка - утопление. Поставский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по этому факту.-0-