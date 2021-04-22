Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины при пожаре в Слонимском районе

22 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели при пожаре 83-летней женщины. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о возгорании в квартире в деревне Озерница поступило днем 21 апреля. При ликвидации пожара обнаружено тело 83-летней женщины. Пенсионерка жила с дочерью и ее семьей, во время трагедии их не было дома.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Назначены необходимые экспертизы, опрошены соседи. "По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования", - сообщили в СК.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-