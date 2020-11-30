Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины при пожаре в Сморгони

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сморгони при пожаре погибла женщина, следователи устанавливают обстоятельства. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, утром 29 ноября поступило сообщение о возгорании дома в городе Сморгонь Гродненской области. После ликвидации пожара в комнате обнаружено тело женщины без признаков жизни. По предварительной информации, погибшей была 84-летняя хозяйка дома.

"Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа провела осмотр. Для установления точной причины возгорания, личности погибшей и причины ее смерти назначены судебно-медицинская, генетическая и пожарно-техническая экспертизы, опрошены соседи, - рассказали в СК. - Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются".

В Гродненской области в текущем году увеличилось количество смертей на пожарах. В связи с этим Следственный комитет призывает граждан быть осторожными при использовании открытых источников огня, не нарушать правила эксплуатации печей, газовых приборов, а также следить за состоянием электропроводки и электробытовых приборов.-0-