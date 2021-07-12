Следователи устанавливают обстоятельства гибели жительницы Слонимского района при пожаре

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели жительницы Слонимского района, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Вечером 10 июля поступила информация о возгорании дома в деревне Чепелево Слонимского района. При тушении пожара обнаружено тело 52-летней внучки хозяйки дома. По предварительной информации, погибшая проживала с бабкой и помогала ей по дому, злоупотребляла спиртными напитками и вела антиобщественный образ жизни. На момент пожара хозяйка также находилась дома, она не пострадала.

Установлено, что 10 июля погибшая отмечала день рождения.

Следователь с участием специалистов УГКСЭ по Гродненской области и инспектора МЧС осмотрел место происшествия, назначены экспертные исследования, опрошены соседи и родственники женщины.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Слонимский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-