24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства избиения сотрудника милиции, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По предварительным данным, 21-летний мужчина ехал в первом вагоне электропоезда Осиповичи-Минск и увидел в тамбуре курящую компанию молодых людей. Несмотря на то, что в тот день он не находился на службе, представился им сотрудником милиции, показал служебное удостоверение и сделал замечание. На что парни начали оскорблять его, а когда все вышли из вагона, двое из них нанесли удары в лицо и толкнули его в спину.

В отношении одного из фигурантов - 22-летнего парня - возбуждено уголовное дело по статье "Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел". Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и личности иных подозреваемых, которые скрылись с места происшествия. Для установления тяжести полученных телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи просят пассажиров, ставших свидетелями конфликта в тамбуре и на перроне, обратиться в УСК по городу Минску по телефону 8 (017) 389-55-55 или 8 (044) 500-31-11.-0-