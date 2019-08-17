Следователи устанавливают обстоятельства ограбления ювелирного магазина в Минске

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства разбойного нападения на ювелирный магазин в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
По данным следствия, 17 августа около 11.30 двое неизвестных зашли в торговый зал магазина, распылили перцовый газ, на руки одного из продавцов надели наручники, а на руки второго - пластиковый хомут. После чего разбили витрины, забрали преимущественно золотые ювелирные изделия и скрылись.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, устанавливается стоимость похищенного.
Отрабатываются различные версии произошедшего.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.207 УК (разбой, совершенный группой лиц).-0-
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