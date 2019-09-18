Следователи устанавливают обстоятельства получения травм жителем Гродненского района на автофесте

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Гродненской области устанавливает обстоятельства получения телесных повреждений 36-летним жителем Гродненского района, сообщили БЕЛТА в СК.

Во время следствия были опрошены потерпевший, его родственники, коллеги и знакомые, сотрудники органов внутренних дел, медицинские работники. Мужчина указал, что события, происходившие на фестивале 20 июля, помнит смутно, фрагментами. До фестиваля и во время него он употреблял спиртные напитки, сильно опьянел.

Примерно в 18 часов мужчину задержали сотрудники милиции, в 19.37 было проведено его медицинское освидетельствование, показавшее содержание в крови около 3 промилле алкоголя. Когда его доставили в палатку с сотрудниками милиции, там присутствовала женщина. Она пояснила, что в палатке мужчина сидел на лавке и дремал, в ее присутствии никто из сотрудников милиции физическую силу и спецсредства к нему не применял.

В настоящее время следователи не установили иных лиц, ставших очевидцами возможного применения к мужчине физической силы сотрудниками милиции. Сведения о подобных фактах известны родственникам и знакомым мужчины лишь с его слов.

В период времени с 20 июля по 9 августа бригада скорой помощи трижды приезжала по месту жительства мужчины, при этом все вызовы совершались 8 и 9 августа. Во время медосмотра 8 августа фельдшеры каких-либо видимых телесных повреждений на теле не обнаружили, а 9 августа медики диагностировали ушибы и мужчина был госпитализирован.

Кроме того, согласно материалам проверки, 30-31 июля мужчина после выхода из квартиры знакомой поскользнулся и упал на лестнице, расположенной на первом этаже дома. С его слов, он проехал ягодицами по ступенькам. О данном случае упоминал во время опроса и его знакомый.

Специалисты ГКСЭ продолжают судебно-медицинскую экспертизу для установления механизма и давности образования, степени тяжести телесных повреждений.-0-