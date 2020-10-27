Следователи устанавливают обстоятельства повреждения киоска "Табакерка" в Минске

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи Центрального (Минска) районного отдела Следственного комитета устанавливают обстоятельства повреждения киоска "Табакерка" в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По предварительным данным, ночью 26 октября неизвестный установил под киоск "Табакерка" на Старовиленском тракте пиротехническое изделие. В результате взрыва торговый объект был поврежден", - рассказали в СК.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, во время осмотра изъяты объекты и предметы, которые могут иметь отношение к происшествию.

Следователи допрашивают свидетелей произошедшего, изучают записи камер видеонаблюдения, установленных на близлежащих зданиях. Экспертам ГКСЭ поручено провести экспертизы, в том числе взрывотехническую и экспертизу горюче-смазочных материалов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.14 ч.2 и ст.218 (покушение на умышленное повреждение имущества общеопасным способом) УК.-0-