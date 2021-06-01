1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства пожара на конюшне в Ратомке. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
"Сегодня днем поступило сообщение о возгорании конюшни на территории Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в агрогородке Ратомка Минского района. После ликвидации пожара работниками МЧС следователи приступили к осмотру места происшествия", - рассказали в СК.
Установлено, что конюх по собственной инициативе выполнял работы при помощи болгарки. Искра попала на сено. От распространившегося огня произошло возгорание кровли конюшни. В помещении находились лошади. Благодаря слаженным действиям очевидцев и работников предприятия животные не пострадали.
Следственно-оперативной группой в настоящее время фиксируется следовая картина, изымается необходимая документация. Назначаются необходимые экспертные исследования для установления всех обстоятельств произошедшего.-0-