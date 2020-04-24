Следователи устанавливают обстоятельства пожара в Дрогичинском районе

24 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе следователи устанавливают обстоятельства пожара в населенном пункте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

Сообщение о возгорании домов в деревне Старомлыны поступило днем 23 апреля. Предварительно установлено, что 21 апреля отмечались небольшие очаговые возгорания на граничащей территории Березовского района. Из-за порывов ветра лесной пожар распространился по болотистой местности и достиг населенного пункта.

Огонь уничтожил семь жилых домов, повредил один дом и 24 хозяйственных строения. Люди не пострадали. В настоящее время следователи осматривают место происшествия.

Как сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС, для ликвидации пожара на границе Березовского и Дрогичинского районов были задействованы практически все местные подразделения спасателей. На утро сегодняшнего дня лесной пожар на площади 43 га был ликвидирован, локализовано возгорание травы и кустарников. Общая площадь, пройденная фронтом пожаров, составляет 500 га.

Для мониторинга и оценки обстановки вертолет МЧС ведет патрулирование территории.-0-