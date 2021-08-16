Следователи устанавливают обстоятельства пожара в Ратомке

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают на месте пожара в Ратомке, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.По имеющейся информации, вечером 15 августа от 53-летнего хозяина агроусадьбы поступили сведения о возгорании на территории домовладения в агрогородке Ратомка Минского района. После того как работники МЧС потушили пожар, следователи приступили к фиксации следовой картины. Огонь повредил три объекта, используемых для отдыха. Погибших нет.В настоящее время следователь с участием специалистов УГКСЭ по Минской области и работников МЧС, а также с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории осматривает место происшествия. Минский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-