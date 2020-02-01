1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства причинения тяжких телесных повреждений работнику ДЮСШ. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

26 января примерно в 18.20 34-летний житель Ивацевичей пришел вместе со своим сыном в местную ДЮСШ, чтобы покататься на коньках. В это время лед был почищен и застывал, свет на ледовой площадке был выключен, и посетителей не было.

Увидев вошедших отца и сына на неработающую ледовую площадку, 50-летний рабочий ДЮСШ догнал их, чтобы сообщить о невозможности выхода на лед, после чего между мужчинами произошел конфликт. Посетитель избил рабочего, причинив тяжкие телесные повреждения.

В отношении 34-летнего мужчины Ивацевичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК.-0-