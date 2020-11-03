3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства разбоя в Столбцовском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"По данным следствия, 31 октября в милицию поступило сообщение от заведующей магазином в одной из деревень района о том, что около 18.30 неизвестные, угрожая предметом, похожим на пистолет, связали ее и забрали выручку в размере около 2 тыс.", - рассказали в СК.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Установлена причастность к данному преступлению двух ранее судимых неработающих жителей Столбцов - 42-летнего мужчины и 37-летней женщины. По предварительной информации, в момент совершения преступления пара находилась в состоянии алкогольного опьянения.

При осмотре места происшествия изъяты предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Следователями назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая и другие экспертизы, которые проводят эксперты ГКСЭ. Предварительно, пара угрожала заведующей магазином муляжом стрелкового оружия.

По данному факту Столбцовским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 (разбой, совершенный группой лиц с целью завладения имуществом) УК. Пара задержана по подозрению в совершении преступления, с их участием проводятся следственные действия.-0-