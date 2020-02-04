Фото Следственного комитета
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Борисове. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Сегодня на одной из улиц райцентра автомобиль МАЗ при движении задним ходом наехал на 61-летнего местного жителя. Мужчина скончался.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, проведены первоначальные следственные действия. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.-0-