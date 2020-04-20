Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Смолевичском районе

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смолевичский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью.

Фото УСК по Минской области

По данным следствия, авария произошла 19 апреля около 6.00 на 380-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации вблизи деревни Быкачино Смолевичского района. 51-летний житель Клецкого района на автомобиле "Опель Вектра" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "Мерседес-Бенц V200" под управлением 37-летнего жителя Бреста. В результате водитель автомобиля "Опель" и ехавший с ним 53-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Водитель "Мерседеса" не пострадал.

Следователи с участием сотрудников ГАИ и экспертов провели осмотр места происшествия, назначили необходимые экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-