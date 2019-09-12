12 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смерти девятиклассника в Буда-Кошелевском районе. Школьник умер по пути в больницу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.
По предварительной информации, сегодня в школе мальчик почувствовал себя плохо и потерял сознание. Была вызвана скорая медицинская помощь.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия с участием специалистов ГКСЭ. Совместно с милицией опрашиваются администрация, учителя, школьники, медицинские работники. Устанавливаются очевидцы и обстоятельства происшествия.
Для установления точной причины смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-