Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек в столичной квартире

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11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенским (Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту обнаружения днем 10 марта в квартире жилого дома, расположенного на проспекте Пушкина, тел 64-летнего хозяина квартиры и неустановленной женщины. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.
Следователями с участием сотрудников МЧС, милиции и специалистов ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, изъяты различные объекты. Кроме этого, опрошены родственники и соседи. Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.
Следствием отрабатываются различные версии, в том числе отравление угарным газом. Все обстоятельства выясняются.-0-