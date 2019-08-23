Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили в багажнике

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевские следователи продолжают устанавливать обстоятельства смерти 33-летнего мужчины, тело которого обнаружено в Глусском районе в багажнике автомобиля. Такую информацию разместил Следственный комитет в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.
Как сообщалось, после обнаружения тела были задержаны водитель автомобиля, а также мужчина и женщина в состоянии алкогольного опьянения. Управление Следственного комитета по Могилевской области возбудило уголовное дело по п.15 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное группой лиц) УК.
По данным следствия, 19 августа подозреваемые, находясь в жилом доме в агрогородке Заволочицы Глусского района, вместе с потерпевшим распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Мужчине были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте.
Чтобы избавиться от тела и скрыть преступление, погибшего поместили в багажник его же автомобиля. Однако по пути компанию задержали сотрудники милиции. Содержание алкоголя в крови у подозреваемых составляло более 3 промилле.
Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление роли каждого из подозреваемых в совершенном преступлении.-0-