Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили в минской квартире

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого было обнаружено в квартире жилого дома. Такую информацию опубликовал Следственный комитет в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Ночью 21 сентября в квартире дома на ул.Кижеватова в Минске обнаружено тело 39-летнего мужчины, - говорится в сообщении. - После осмотра места происшествия для установления точной причины смерти следователями назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно установлено, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками и умер от имевшегося у него заболевания. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, нет".

По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято окончательное процессуальное решение.-0-