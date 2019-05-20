Следователи устанавливают обстоятельства смерти школьницы в Турове

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смерти 9-летней девочки, которая умерла после забега в школе города Турова. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Школьница 17 мая участвовала в легкоатлетическом спортивно-массовом мероприятии в туровской СШ №2. Она бежала дистанцию в 500 м. До соревнований она не высказывала жалоб на плохое самочувствие. Пробежав несколько десятков метров, девочка почувствовала недомогание и остановилась.
"В короткий промежуток времени самочувствие ребенка резко ухудшилось. Была вызвана бригада скорой помощи. Школьницу незамедлительно доставили в Туровскую больницу, где ей оказали первую медицинскую помощь. Для квалифицированной помощи врачами узких специальностей ребенка поместили в автомобиль скорой, чтобы транспортировать в Житковичскую ЦРБ. В автомобиле состояние девочки ухудшилось, и, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, она скончалась", - рассказали в СК.
По данному факту проводится проверка. Следователи опросили администрацию, педагогов и школьников, участвовавших в спортивном мероприятии. Изъята вся медицинская документация, касающаяся оказания девочке медпомощи. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщалось, ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения. Работает специальная комиссия.-0-
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