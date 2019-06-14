Следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины в Гродненском областном перинатальном центре

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти ночью 14 июня в Гродненском областном перинатальном центре 27-летней женщины-родильницы. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Принимаются необходимые меры для установления всех обстоятельств произошедшего. После проверки будет дана правовая оценка произошедшему", - проинформировали в СК.-0-