Следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины в Гродненском областном перинатальном центре

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти ночью 14 июня в Гродненском областном перинатальном центре 27-летней женщины-родильницы. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.
Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
"Принимаются необходимые меры для установления всех обстоятельств произошедшего. После проверки будет дана правовая оценка произошедшему", - проинформировали в СК.-0-
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