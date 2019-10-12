12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смерти жительницы Волковыска. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК, информирует БЕЛТА.

Накануне, 11 октября, в правоохранительные органы поступило сообщение из больницы о том, что медики на выезде в одном из домов в Волковыске констатировали смерть 63-летней женщины.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Следственные действия показали, что смерть женщины носит криминальный характер. Следователи обнаружили и изъяли ряд следов и объектов для исследований. Как отмечают в СК, на место происшествия выбыли наиболее опытные следователи, криминалисты областного управления.

Волковысский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.147 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть).

Все обстоятельства произошедшего выясняются.-0-