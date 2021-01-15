Следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка при катании на тюбинге в Минске

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка при катании на тюбинге. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, днем 13 января 7-летняя девочка при спуске на тюбинге с горы около одного из домов на улице Харьковской в Минске ударилась головой о дерево. В результате происшествия ребенок получил черепно-мозговую травму. В настоящий момент девочка находится в учреждении здравоохранения", - рассказали в СК.

Фрунзенским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

Следственный комитет обращает внимание родителей: не используйте для катания склоны и спуски, на маршрутах которых присутствуют посторонние объекты, которые могут стать источником травматизма (деревья, стены строений, столбы, и др.); используйте защитные средства (налокотники, наколенники, шлемы); обращайте внимание на возрастные ограничения, указанные в инструкциях к спортинвентарю; не отпускайте маленьких детей кататься одних.-0-