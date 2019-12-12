Следователи устанавливают обстоятельства трех ДТП с пострадавшими в Минске

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по городу Минску с 8 по 9 декабря зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия. По одному из них проводится проверка, по двум уже возбуждены уголовные дела. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Вечером 8 декабря на улице Веры Хоружей в районе Комаровского рынка 59-летний водитель автомобиля Peugeot Boxer совершил наезд на 84-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП женщине причинены телесные повреждения. Она госпитализирована. По данному факту проводится проверка.

Ночью 9 декабря 26-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo двигался по улице Чкалова в Минске и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении троллейбусом. В момент происшествия в машине находилось 5 человек в состоянии алкогольного опьянения. В результате госпитализированы водитель Volkswagen и трое пассажиров, 24-летний, 28-летний и 30-летний мужчины. 23-летнему пассажиру автомобиля оказана медицинская помощь, он был отпущен домой. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло утром 9 декабря. По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля Subary Forester двигался по улице Сурганова в Минске и совершил наезд на 72-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. После этого 24-летняя девушка, управляя автомобилем Nissan Micra, повторно совершила наезд на находившего на проезжей части пешехода. В результате ДТП женщине причинены телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

По всем случаям следователем с участием сотрудников ГАИ и экспертов проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанных происшествиях или записями с видеорегистраторов, просят обратиться в УСК по городу Минску или по телефонам: 8 (017) 389-55-55 и 8 (033) 333-67-19.

УСК по городу Минску напоминает, что переходить проезжую часть необходимо в установленных местах, если это регулируемый переход, то только на разрешающий сигнал светофора. Готовясь перейти дорогу, нужно остановиться и осмотреть проезжую часть со всех сторон, в темное время суток на одежде должен присутствовать фликер. Нельзя выходить на проезжую часть из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзорность водителю.-0-

Фото УСК по городу Минску