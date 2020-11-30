30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства убийства в Слуцке. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, ночью 28 ноября в Слуцке в милицию поступило сообщение об обнаружении тела 41-летней женщины с множественными травмами. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. "При осмотре изъяты предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Следователями назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, которые проводят эксперты ГКСЭ", - рассказали в СК.

К совершению преступления установлена причастность 34-летнего неработающего местного жителя. Мужчина задержан, в настоящее время с ним работают следователи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. -0-