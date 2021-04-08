Следователи устанавливают обстоятельства взлома сайта "Гродно Азота"

8 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства несанкционированного доступа к официальному сайту ОАО "Гродно Азот". Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.
Сайт взломали вечером 7 апреля. Неизвестные разместили на портале призывы к стачке, а также дискредитирующую руководство предприятия информацию.
"Следователем проведены неотложные действия, зафиксирована следовая картина совершенного преступления. Для установления причастного к деянию в рамках уголовного дела будут направлены международные просьбы об оказании правовой помощи", - отметили в СК.
По данному факту Гродненским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) УК.-0-