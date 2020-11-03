Следователи устанавливают обстоятельства взрыва в котельной Слуцка

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства взрыва в котельной в Слуцке. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"По предварительной информации, 30 октября около 15.30 в здании котельной одного из предприятий произошел взрыв транспортера золоудаления котла. В результате происшествия пострадали двое рабочих, они были доставлены в больницу с различными травмами. В настоящее время их жизни ничего не угрожает", - рассказали в СК.

Следователями проведен осмотр места происшествия, изъята и изучается техническая документация предприятия, которое проводило пуско-наладочные работы, допрашиваются свидетели и потерпевшие. Назначены судебно-медицинские, взрывотехническая и другие экспертизы, проведение которых поручено экспертам ГКСЭ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения двум лицам) Уголовного кодекса.-0-