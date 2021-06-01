Следователи устанавливают обстоятельства жестокого убийства женщины в Бобруйске

Фото УСК по Могилевской области

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью 33-летней жительницы Бобруйска (п.6 ч.2 ст.139 УК). Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович. "По данным следствия, 25 мая в вечернее время потерпевшая по месту жительства распивала спиртные напитки со своим 37-летним сожителем. Между ними возник конфликт. Мужчина стал избивать женщину, нанося при этом множественные удары руками, а также кочергой по различным частям тела. Затем он позвонил в скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть женщины. Мужчина пояснил, что потерпевшая пришла домой с уже имеющимися телесными повреждениями", - рассказали в СК. Следователи с участием экспертов провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъято предполагаемое орудие преступления. По результатам вскрытия установлено, что потерпевшей было нанесено более 30 травматических воздействий. По подозрению в совершении жестокого убийства задержан сожитель женщины. В ходе допроса мужчина свою вину признал частично. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!