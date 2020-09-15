Следователи устанавливают очевидцев ДТП с погибшим мотоциклистом в Минском районе

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают очевидцев смертельного ДТП в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 22 августа около 17.00 62-летний мужчина на автомобиле Toyota в состоянии алкогольного опьянения двигался по автодороге Паперня-Радошковичи в направлении городского поселка Радошковичи Минского района и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом Honda. В результате произошедшего 39-летний мотоциклист скончался.

В отношении водителя автомобиля расследуется уголовное дело по ч.4 ст.317 УК. По результатам проведенного освидетельствования в его крови обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,42 промилле.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями ДТП или располагают записями с видеорегистраторов, сообщить об обстоятельствах произошедшего по телефонам: (8017) 219-09-04, 8-029-716-73-35.-0-