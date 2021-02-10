Следователи устанавливают очевидцев ДТП с погибшим в Минске

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по городу Минску устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в феврале этого года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, 5 февраля около 2.00 28-летний водитель автомобиля "Мазда", проезжая развязку пр. Партизанского - съезд в направлении МКАД, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на мачту освещения. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые для установления произошедшего экспертизы, в том числе автотехническая и судебно-медицинская. Опрашиваются очевидцы, изымаются записи камер видеонаблюдения.

По данному факту УСК по городу Минску проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следователи обращаются к гражданам, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанных происшествиях, с просьбой обратиться в УСК по Минску по адресу ул. Первомайская, 7 или по телефонам 8 (017) 389-55-55 (круглосуточно) и 8 (033) 333-67-19.

УСК по городу Минску обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными и осторожными во время движения, особенно в темное время суток. Учитывайте погодные условия при выборе скоростного режима. Берегите себя и своих близких.-0-

УСК по городу Минску