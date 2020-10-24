Следователи устанавливают очевидцев ДТП с тремя погибшими в Минске

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Минске, в результате которого погибли три человека. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось, минувшей ночью автомобиль Volkswagen Polo врезался в осветительную матчу на Игуменском тракте. В результате аварии погибли три человека: один (2001 года рождения) в машине, еще двое (2003 года рождения) - в больнице. Следователи совместно с сотрудниками ГКСЭ осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину. Назначены необходимые экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в УСК по Минску по телефонам: 8 (017) 389-55-55 или 8 (033) 333-67-19.-0-