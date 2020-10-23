23 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают очевидцев ДТП с участием мотоциклистов в Гомеле. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

ДТП с участием группы мотоциклистов и пешехода произошло на Речицком проспекте 14 октября.

Фото из Telegram-канала СК

Около 22 часов водитель мотоцикла Suzuki сбил 68-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. "От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Несколько мотоциклистов, которые двигались за совершившим наезд, в результате маневрирования упали", - уточнили в СК.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса. Назначено проведение ряда экспертиз.

Следователи обращаются к очевидцам ДТП и гражданам, обладающим записями видеорегистраторов, с просьбой позвонить по телефонам: (80232) 69-30-77, (8044) 763-64-12.-0-