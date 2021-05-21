Следователи устанавливают очевидцев смертельного ДТП в Бобруйске

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают очевидцев ДТП с погибшим водителем в Бобруйске. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, 17 апреля около 15.00 на ул.Рогачевской вблизи моста через реку Березина произошло столкновение автомобиля Renault Laguna с автомобилем "ВАЗ 2101", двигавшимся во встречном направлении. В результате столкновения транспортных средств 61-летнему водителю автомобиля "ВАЗ 2101" причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице", - рассказали в СК.

По имеющейся информации, очевидцы ДТП - водители неустановленных транспортных средств (микроавтобуса белого цвета и автомобиля Audi темного цвета), проезжавшие в момент происшествия по мосту непосредственно за автомобилем "ВАЗ 2101" в направлении ул.Урицкого.

"Очевидцев ДТП, в особенности водителей вышеуказанных автомобилей, просим обратиться по телефонам: 8 (0222) 23-05-00, 8 (029) 220-29-11 (круглосуточно), 8 (0222) 29-82-05 (в рабочее время)", - добавили в ведомстве.-0-