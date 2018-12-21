Следователи устанавливают очевидцев смертельного наезда в Ивьевском районе

21 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ивьевские следователи устанавливают очевидцев смертельного наезда в деревне Тенюковщина. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Инцидент произошел около 20 часов 20 декабря. На улице Центральной деревни Тенюковщина 22-летний водитель "Фольксвагена" совершил наезд на лежавшую на проезжей части 49-летнюю местную жительницу. Спустя пять часов после ДТП женщина от полученных травм скончалась в учреждении здравоохранения.

Авария произошла на неосвещенном участке заснеженной дороги в 15 м от дома погибшей. Световозвращающим элементом она была обозначена. Физическое состояние женщины и водителя в момент ДТП выясняется. Назначены необходимые экспертизы.

Ивьевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 УК). Подозреваемым признан водитель. Собираются материалы, характеризующие его личность. Мера пресечения к нему не применялась. Окончательная правовая оценка содеянному будет дана по результатам проведенного расследования.

В целях полного, всестороннего и объективного выяснения обстоятельств ДТП, следователи просят оказать помощь граждан, прежде всего водителей транспортных средств, следовавших вечером 20 декабря по деревне Тенюковщина. Это можно сделать, позвонив по телефонам: 8 (01595) 6-39-96, (8015) 72-40-40 или 102.-0-

Фото УСК по Гродненской области