Следователи устанавливают пострадавших от действий мошенницы из Столинского района

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по Брестской области расследует многоэпизодное уголовное дело о мошенничестве, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, 47-летняя неработающая жительница Столинского района с января 2019 года по декабрь 2020-го подыскивала знакомых и малообеспеченных граждан, которым предлагала за вознаграждение приобрести для нее в салонах сотовой связи и иных торговых объектах дорогостоящее оборудование (мобильные телефоны, смарт-часы, игровые приставки, телевизоры, стиральную машину) с рассрочкой платежа либо в кредит. При этом подозреваемая обещала самостоятельно погашать кредиты. В дальнейшем полученное гражданами оборудование женщина продавала, платежи не вносила, а вырученные деньги тратила на личные нужды.

В настоящее время установлено более 100 эпизодов противоправных действий подозреваемой, в результате которых банковским учреждениям, предоставившим кредит, причинен ущерб в сумме более Br500 тыс.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (мошенничество в особо крупном размере). Ранее подозреваемая дважды привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

Расследование дела продолжается. "Просим пострадавших от противоправных действий женщины сообщить об этом по телефону (8033) 311-66-11", - добавили в СК.-0-