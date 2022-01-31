Следователи устанавливают потерпевших от нападений хулигана в Гомеле

31 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В производстве Гомельского городского отдела СК находится уголовное дело в отношении 23-летнего жителя областного центра, который обвиняется в совершении нескольких преступлений, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Первый эпизод противоправных действий произошел 25 ноября 2021 года. В гостях у знакомого фигурант после совместного распития спиртных напитков ударил хозяина стеклянной бутылкой по голове, достал нож, стал угрожать убийством, ударил им в руку потерпевшего. Затем связал его и скрылся.

"Через четыре дня на ул. М.Богдановича обвиняемый напал на 54-летнюю прохожую. Молодой человек спрятался за мусорными баками, а когда женщина проходила мимо, внезапно преградил ей путь и беспричинно нанес множественные удары по различным частям тела. Аналогичная ситуация произошла на пр.Космонавтов 14 декабря. Молодой человек в нетрезвом состоянии набросился на 47-летнюю женщину, толкнул ее на асфальт. Однако гомельчанка оказала активное сопротивление, и злоумышленник поспешно скрылся. На соседней улице он увязался за 44-летней прохожей. После вопроса женщины, зачем он ее преследует, приставил к телу похожий на нож предмет и нанес два удара кулаком в лицо", - рассказали в УСК.

Молодого человека задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.186 (угроза убийством), ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство), ч.1 ст.14 и ч.2 ст.206 (покушение на грабеж) УК.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. После освобождения из мест лишения свободы в июне 2020 года нигде не работал, уточнили в УСК.

Следователи не исключают иных эпизодов противоправной деятельности гомельчанина. Сотрудники СК просят всех, кто обладает значимой для следствия информацией, обратиться в Гомельский городской отдел СК лично (г.Гомель, ул.Рабочая, 19) или по телефону в Гомеле: 59-57-16.-0-