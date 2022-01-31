Следователи устанавливают потерпевших от нападений хулигана в Гомеле

Послание Президента Беларуси народу и парламенту
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 31 января 2022
Минск -4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:03 Мнение: Президент вместе с народом готов защищать независимость страны Регионы
16:02 ГАИ Минска за выходные выявила 60 бесправников Происшествия
16:00 Дефицит республиканского бюджета Беларуси в 2021 году составил Br0,6 млрд Экономика
15:58 Каранкевич заявил о расширении внедрения умных систем в энергетике Экономика
15:53 Минобороны поздравило Героя Советского Союза Ивана Кустова с 98-летием Общество
15:47 Богуш: в 2023 году абитуриенты будут поступать в вузы по новым правилам Общество
15:44 Андрейченко 2 февраля проведет встречу с коллективом Глубокской ЦРБ Регионы
15:39 Названы самые популярные имена новорожденных минчан в 2021 году Регионы
15:36 В главном медиацентре олимпийского Пекина работают 18 роботов-поваров и официантов Технологии
15:27 В Брестской области число госпитализированных с COVID за неделю увеличилось на 5% Регионы
15:26 Двух брестчан задержали с 500 г мефедрона Происшествия
15:26 В Гомеле чествовали победителей смотра по наведению порядка на территории области Регионы
15:19 КГК Могилевской области: дисциплину цен в 2021 году нарушили более 120 торговых объектов Регионы
15:13 Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий с 1 марта Президент
15:10 Следователи устанавливают потерпевших от нападений хулигана в Гомеле Происшествия
14:58 Меньше уголовных и киберпреступлений: в УВД Витебского облисполкома подвели итоги 2021 года Регионы
14:55 Доходы бюджета Могилевской области в 2021 году возросли на 11% Регионы
14:49 Предприятия холдинга "Белавтомаз" проведут патриотическую акцию "Навстречу референдуму" Общество
14:36 Колонна свободы: жители Канады вышли на масштабную акцию протеста против антиковидных мер В мире
14:32 Пьяного бесправника в Орше остановила стрельба по колесам Происшествия
14:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1965 пациентов с COVID-19, выписаны 1514 Общество
14:24 Чемпионами Беларуси по шашкам-64 стали Игорь Михальченко и Вера Хващинская Спорт
14:24 В Минской области в этом году построят 55 станций обезжелезивания Регионы
14:00 Утверждены новые правила приема в высшие и средние специальные заведения. Что меняется для абитуриентов Президент
14:00 Лукашенко подписал обновленный Кодекс об образовании Президент
13:59 В Минске на аукционах в этом году планируют продать 17 объектов коммунальной собственности Регионы
13:47 В олимпийском пресс-центре Пекина созданы отличные условия для журналистов Спорт
13:46 Форум регионов, экспорт и туризм: в Гродно обсудили сотрудничество области с Россией Регионы
13:43 Минздрав призвал желающих попасть в поликлиники не стремиться к открытию, чтобы не создавать очереди Общество
13:36 Более 700 участков для голосования на референдуме планируют организовать в Могилевской области Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
31 января 2022, 15:10

Следователи устанавливают потерпевших от нападений хулигана в Гомеле

Фото из архива
Фото из архива

31 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В производстве Гомельского городского отдела СК находится уголовное дело в отношении 23-летнего жителя областного центра, который обвиняется в совершении нескольких преступлений, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Первый эпизод противоправных действий произошел 25 ноября 2021 года. В гостях у знакомого фигурант после совместного распития спиртных напитков ударил хозяина стеклянной бутылкой по голове, достал нож, стал угрожать убийством, ударил им в руку потерпевшего. Затем связал его и скрылся.

"Через четыре дня на ул. М.Богдановича обвиняемый напал на 54-летнюю прохожую. Молодой человек спрятался за мусорными баками, а когда женщина проходила мимо, внезапно преградил ей путь и беспричинно нанес множественные удары по различным частям тела. Аналогичная ситуация произошла на пр.Космонавтов 14 декабря. Молодой человек в нетрезвом состоянии набросился на 47-летнюю женщину, толкнул ее на асфальт. Однако гомельчанка оказала активное сопротивление, и злоумышленник поспешно скрылся. На соседней улице он увязался за 44-летней прохожей. После вопроса женщины, зачем он ее преследует, приставил к телу похожий на нож предмет и нанес два удара кулаком в лицо", - рассказали в УСК.

Молодого человека задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.186 (угроза убийством), ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство), ч.1 ст.14 и ч.2 ст.206 (покушение на грабеж) УК.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. После освобождения из мест лишения свободы в июне 2020 года нигде не работал, уточнили в УСК.

Следователи не исключают иных эпизодов противоправной деятельности гомельчанина. Сотрудники СК просят всех, кто обладает значимой для следствия информацией, обратиться в Гомельский городской отдел СК лично (г.Гомель, ул.Рабочая, 19) или по телефону в Гомеле: 59-57-16.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомель нападение Следственный комитет хулиганство
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива ГАИ Минска за выходные выявила 60 бесправников
Фото из архива Двух брестчан задержали с 500 г мефедрона
Фото из архива Пьяного бесправника в Орше остановила стрельба по колесам
Фото из архива Наркозакладчика из Бреста осудили на 12 лет колонии
Фото из архива В Волковыске подростки избили мужчину за замечания о вреде курения
Фото из архива Банда ивацевичских вымогателей предстанет перед судом
Главное
Лукашенко: стабильность должна быть обеспечена, люди не должны переживать, это - святое
Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий с 1 марта
Лукашенко подписал обновленный Кодекс об образовании
Апартаменты мечты + машино-место стоимостью от 4250 евро в подарок!
Топ-новости
Лукашенко о банковской сфере: в прошлом году вы молодцы просто, сработали неплохо
Лукашенко поручил правительству при необходимости реализовать в отношении Литвы ответные меры
Утверждены новые правила приема в высшие и средние специальные заведения. Что меняется для абитуриентов
Послание Президента белорусскому народу и парламенту - мнения
В Беларуси с 1 февраля увеличиваются пенсии, пособия и другие социальные выплаты
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1965 пациентов с COVID-19, выписаны 1514
Новый посол России Борис Грызлов вручил копии верительных грамот Макею
Каллаур: ситуация на депозитном рынке спокойная, растут вклады в национальной и иностранной валютах
Рыбаков: несмотря на внешнее давление, организации "Белнефтехима" работают стабильно
Минсельхозпрод: потребность населения в мясных и молочных продуктах обеспечивается в полной мере
ГАИ предупреждает о гололедице и снежной каше на дорогах
В Беларуси утверждены размеры надбавок сельхозпроизводителям в 2022 году
Машиностроение, профилактика COVID-19: научные разработки Беларуси презентуют на выставке в Дубае
В олимпийском пресс-центре Пекина созданы отличные условия для журналистов
Депутат о Послании Президента: мы получили программу действий на десятилетия
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.