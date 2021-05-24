Следователи устанавливают свидетелей дорожно-транспортного происшествия

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Минску расследуется уголовное дело, возбужденное по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК, сообщили БЕЛТА в СК.

По данным следствия, 18 января текущего года около 9.00 19-летний молодой человек, управляя автомобилем Mazda 323, двигался по 35-му километру внутреннего кольца МКАД и совершил наезд на стоявший в полосе его движения автомобиль Renault. От удара Renault сместился вперед и столкнулся с автомобилем Peugeot, который в свою очередь совершил наезд на автомобиль Land-Rover. "В результате ДТП водитель и пассажир, 18-летний парень, автомобиля Mazda были госпитализированы в учреждение здравоохранения Минска. В настоящий момент они находятся дома и продолжают лечение", - уточнили в ведомстве.

"Проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина. Для установления обстоятельств произошедшего назначены необходимые экспертные исследования, производство которых поручено специалистам ГКСЭ", - рассказали в СК.

Если Вы располагаете какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, а также записями видеорегистраторов, обратитесь в УСК по адресу: г. Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефонам 8 (017) 389-55-55 (круглосуточно) и 8 (033) 333-67-19.-0-