Следователи устанавливают взломщиков почты ОАО "Молочный мир"

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26 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства несанкционированного доступа к электронной почте сотрудников гродненского ОАО "Молочный мир". Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.
Почтовые ящики использовались сотрудниками в служебных целях. 25 марта неизвестные получили к ним несанкционированный доступ. Далее от имени сотрудников злоумышленники разослали несоответствующую действительности информацию.
Гродненским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) УК. Проводятся следственные действия, причастные к преступлению устанавливаются.-0-