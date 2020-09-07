Следователи устанавливаются обстоятельства ДТП с участием пешехода на МКАД

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по городу Минску устанавливаются обстоятельства ДТП, произошедшего в июле этого года, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, 4 июля около часа ночи 39-летний водитель на мотоцикле Honda двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны проспекта Победителей в сторону улицы Тимирязева в Минске и совершил наезд на парня, который пересекал проезжую часть. В результате ДТП 23-летнему молодому человеку причинены тяжкие телесные повреждения, с которыми он был госпитализирован. В настоящее время он находится дома и продолжает лечение.

Фото СК

Установлено, что концентрация алкоголя в крови у пострадавшего пешехода составила более 3 промилле.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии следователи просят обратиться в УСК по Минску по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-