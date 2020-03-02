Установлена личность утонувшей в реке женщины

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлена личность женщины, тело которой нашли сегодня в Минске в реке Мышке, сообщили в СК.

Личность женщины установили специалисты столичного управления ГКСЭ по базе АДИС. Ею оказалась 48-летняя минчанка, которая, по предварительной информации, не имела места работы и злоупотребляла спиртными напитками.

Как сообщалось ранее, сегодня утром сотрудники организации, которая занимается очисткой сливных каналов, вблизи дома №17 на улице Семашко в реке Мышке обнаружили тело женщины. По предварительным данным, при осмотре телесных повреждений не обнаружено.

Чтобы определить точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. Московский (Минска) районный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-