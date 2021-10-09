Следователи установили обстоятельства ДТП с гибелью ребенка в Минске

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9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Минску завершено расследование уголовного дела о ДТП, которое произошло в августе 2021 года и привело к гибели ребенка, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете. По данным следствия, вечером 1 августа 39-летний водитель на автомобиле BMW двигался по ул.Ваупшасова в Минске. Не справившись с управлением, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП 8-летний мальчик, находившийся на переднем пассажирском сидении автомобиля BMW, получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Следователи установили, что участие в дорожном движении на данном автомобиле BMW было запрещено, поскольку у него имелась неисправность ходовой части: задние колеса были оборудованы шинами с высотой рисунка протектора менее 1,6 мм. Кроме этого, в ходе предварительного расследования установлено, что водитель BMW на момент совершения ДТП двигался со скоростью более 80 км/ч при разрешенной максимальной скорости на данном участке не более 60 км/ч. "Водитель, участвуя в дорожном движении на технически неисправном автомобиле и выбрав скорость, не обеспечивающую ему контроль за безопасным движением, допустил занос автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским автобусом, тем самым не обеспечил безопасные условия перевозки несовершеннолетнего пассажира. Установлено, что ребенок располагался на переднем пассажирском сидении в бустере и был пристегнут ремнем безопасности", - рассказали в СК. Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен, к материалам приобщены результаты экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ. Допрошены обвиняемый и свидетели, проведен следственный эксперимент. Ранее фигурант уже неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством с превышением скорости движения. Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!