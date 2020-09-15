Следователи установили обстоятельства ДТП с семилетним мальчиком в Минске

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минску завершило расследование дорожно-транспортного происшествия, случившегося в мае в столице. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Вечером 27 мая во дворе одного из домов на улице Козыревской семилетний мальчик внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. В этот момент по двору двигался Nissan Almera под управлением 43-летнего мужчины, который наехал на ребенка. В результате ДТП мальчику причинены тяжкие телесные повреждения. Ребенок был госпитализирован. В настоящий момент лечение завершено, жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает.

По результатам следственного эксперимента и экспертных исследований представители СК пришли к выводу: водитель легкового автомобиля двигался по двору с допустимой скоростью и технически не мог экстренно затормозить в момент внезапного появления ребенка на проезжей части.

Допрошены свидетели происшествия, изучена и приобщена к материалам уголовного дела запись камеры видеонаблюдения на фасаде дома, проведен следственный эксперимент. К материалам дела приобщены заключения экспертиз от специалистов ГКСЭ. Тщательно проанализировав все факты, следствие пришло к выводу об отсутствии в действиях водителя уголовно наказуемого деяния. Предварительное расследование по делу прекращено.

Собственника автомобиля Opel, который ограничивал обзор дороги, и еще троих хозяев стоявших рядом автомобилей сотрудники ГАИ привлекли к административной ответственности за нарушение правил остановки и стоянки транспорта (ч.1 ст.18.22 КоАП).

УСК по городу Минску обращает внимание водителей: с началом учебного года значительно увеличивается вероятность наезда на несовершеннолетних. "Будьте очень осторожны на участках дорог вблизи учебных заведений и жилых застроек. Помните, что нарушение ПДД, в том числе правил остановки и стоянки транспортных средств, может стать одной из причин травмирования или гибели людей", - добавили в УСК.-0-