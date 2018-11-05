Следователи установили обстоятельства убийства школьницы в Барановичах 19-летней давности

5 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В УСК по Брестской области завершено расследование уголовного дела по убийству барановичской школьницы 19 лет назад, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК Дмитрий Иванюк.

По делу проходит ранее судимый местный житель 1979 года рождения. Установлено, что обвиняемый, которому на тот момент было 20 лет, получив отказ 14-летней девочки от вступления с ним в половую связь, изнасиловал ее, после чего нанес удар ножом в шею. От полученных телесных повреждений школьница скончалась на месте происшествия.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.166 (изнасилование), п.7 ч.2 ст.139 (убийство) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Как сообщалось, тело местной жительницы 1985 года рождения с ножевым ранением шеи было обнаружено в Барановичах 28 июля 1999 года. Эксперты при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли биологический материал, который мог принадлежать преступнику. Однако выделить ДНК и установить личность преступника тогда не получилось. Работа по уголовному делу не прекращалась как следственными подразделениями, так и криминальной милицией. В феврале этого года правоохранители направили экспертам биологические образцы лиц, которые попали в поле зрения по фактам разбоев, для сверки по нераскрытым преступлениям прошлых лет. Специалисты отдела судебно-биологических и судебно-генетических экспертиз УГКСЭ по Брестской области с использованием современного оборудования установили, что биологический материал одного из подозреваемых совпадает с генотипом мужчины, обнаруженного 19 лет назад в Барановичах.-0-