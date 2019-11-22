Следователи вернули похищенные из церквей Ивановского района старинные иконы

22 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ивановский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о краже из церквей икон, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В сентябре из храма Воздвижения Креста Господня в агрогородке Бродница пропали восемь икон, из церкви Святой Параскевы Сербской в деревне Лядовичи - одна икона и деньги. Были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.205 УК (кража), впоследствии их объединили в одно производство.

"Сотрудники уголовного розыска Ивановского РОВД выяснили, что аналогичные факты хищения отмечались на территории Гомельской области, а подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Для установления причастности мужчины к кражам на территории Ивановского района оперативники направились в соседнюю область", - рассказала подробности официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Правоохранителям 29-летний мужчина сообщил, что живет в Москве, где занимается скупкой и продажей икон. Он узнал, что в Ивановском районе есть старинные церкви, направился туда за реликвиями, а после кражи вернулся в российскую столицу. Фигурант сообщил контакты своей жены и покупателя икон, которые вернули похищенное имущество.

"Специалисты определили, что иконы изготовлены примерно в первой половине XIX века. 15 ноября начальник Ивановского РОСК Александр Новик и руководство Ивановского РОВД передали иконы настоятелям храмов", - отметил Дмитрий Иванюк.

Расследование продолжается, мужчина находится под стражей. Следователи допросили свидетелей, провели осмотры. Также назначены трасологические экспертизы.-0-