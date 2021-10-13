Следователи Витебской области завершили расследование трех уголовных дел об оскорблении милиционеров

13 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Витебской области завершило расследование трех уголовных дел об оскорблении представителей власти. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УСК по Витебской области.

По данным следствия, в конце июня и начале июля 2020 года трое жителей Витебской области в социальной сети "Одноклассники" разместили под различными публикациями комментарии, содержащие оскорбления в адрес сотрудников милиции. По этим уголовным делам следователи допросили обвиняемых, потерпевших и свидетелей. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела заключения лингвистических экспертиз и экспертиз радиоэлектронных устройств. Осмотрены мобильные телефоны обвиняемых и компьютерная информация в интернете. На их имущество наложен арест. В ходе расследования уголовных дел обвиняемые раскаялись в содеянном и пояснили, что поддались эмоциям и влиянию деструктивных Telegram-каналов.

Действия 41-летнего жителя Лепельского района, 52-летнего жителя Орши и 41-летнего жителя Полоцка квалифицированы следствием по ст.369 (оскорбление представителя власти) УК. Расследование уголовных дел завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Следователи совместно с оперативными службами продолжают работу по выявлению всех лиц, совершивших преступления, и привлечению их к предусмотренной законом ответственности. Санкция ст.369 УК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом.

Согласно ст.169 (явка с повинной) УПК явкой с повинной считается добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении, когда этому лицу еще не объявлено постановление о возбуждении в отношении его уголовного дела, о признании подозреваемым, применении меры пресечения и вынесении постановления о привлечении его в качестве обвиняемого. В случае, если явившийся с повинной сообщает о совершении преступления совместно с другими лицами, заявивший о повинной предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Заявление о повинной может быть сделано как в письменной, так и устной форме и должно быть передано заявителем органу дознания, лицу, производящему дознание, следователю или прокурору. Устное заявление заносится в протокол, в котором подробно излагается сделанное заявление. Протокол подписывается явившимся с повинной и должностным лицом, принявшим заявление.

Следственный комитет напоминает, что согласно п.1 ч.1 ст.63 УК явка с повинной признается обстоятельством, смягчающим ответственность. В соответствии со ст.69 УК при наличии хотя бы одного из смягчающих обстоятельств (в том числе явки с повинной) и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не может превышать половины максимального срока или размера избранного судом вида основного наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК.-0-